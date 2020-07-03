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Общество

Онищенко считает, что россияне летом выработают иммунитет к COVID-19, но осенью инфекция вернется

07 июля 2020 16:54  [60] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что многие россияне за лето смогут выработать иммунитет к коронавирусу, но осенью инфекция вернется. Об этом он сообщил "Интерфаксу".

По его мнению, сейчас – в летний период, на организм оказывает положительное влияние ультрафиолет, поэтому люди перестали соблюдать и масочный режим, и проведение дезинфекции.

Возобновившись осенью, COVID-19 проявит себя в зимний период, добавил Геннадий Онищенко.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопрос подписчиков о масочном режиме в соцсети Instagram, сказал, что маски пока придется носить.

"К масочному режиму пока придётся привыкнуть. Потому что либо масочный режим, либо совсем сидим по домам", - написал Глеб Никитин.

Напомним, что вице-премьер России Татьяна Голикова также говорила, что россиянам придется носить маски и в осенний период. Она пояснила, что коронавирус пока "никуда не уходит", летом предполагается лишь ослабление его активности.

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