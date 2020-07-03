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Происшествия

СК завершил расследование дел о публикации фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

07 июля 2020 17:24  [76] Происшествия

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовных дел о публикации фото нацистов на сайте "Бессмертного полка". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило, что 4 мая 2020 года 19-летний житель Перми Даниил Симанов с помощью приложения в социальной сети отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию изменника Родины - Андрея Власова. Планировалось, что фото будет транслироваться во время акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

В этот же день 23-летний житель Ульяновска Вячеслав Круглов через свою страницу в социальной сети разместил на сайте "Банк памяти" заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

Даниил Симанов заявил, что своими действиями он хотел оправдать предательство пособника нацистов Власова и героизировать его персону. Вячеслав Круглов же утверждал, что содеянное совершил ради злой шутки. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали полностью.

Уголовные дела по ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) направлены в Генеральную прокуратуру России.

Напомним, что еще два россиянина подозреваются в преступлении по данной статье.

Ранее организаторы "Бессмертного полка" передали следователям СК данные IP-адресов хакеров, опубликовавших фото нацистов.

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