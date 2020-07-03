Двое мужчин утонули в водоемах Нижегородской области только за 6 июля Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Двое мужчин утонули в водоемах Нижегородской области только за 6 июля 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Первый несчастный случай произошел на Бору. Мужчина утонул в Волге, в районе затона им. М.И. Калинина. Тело передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Второй - в Пильнинском районе (д. Деяново). Из озера Березовое извлечено тело погибшего мужчины. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, еще один утонувший в озере на Щелоковском хуторе мужчина был нетрезв. Он утонул 4 июля. Организована доследственная проверка.

Кроме того, трое мужчин утонули в водоемах Нижегородской области 28 июня. Подросток утонул в озере Лесное в Нижнем Новгороде 19 июня, мужчина утонул в водоеме в Дзержинске 31 мая.