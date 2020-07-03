Улица М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября Общество

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Улица М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

О временном прекращении движения транспорта на участке дороги по улице Малая Покровская в городе Нижнем Новгороде в связи ремонтно-восстановительными работами

На основании обращения АО "Теплоэнерго" в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно прекращено движение транспорта (с организацией объезда по прилегающим улицам):

с 15 июля до утра 31 июля по улице Малая Покровская у дома 6

с 31 июля до утра 16 августа по улице Малая Покровская у дома 6 корп. 1

с 16 августа до утра 31 августа по улице Малая Покровская у дома 6 корп. 2

с 31 августа до утра 16 сентября по улице Малая Покровская у дома 8

с 16 сентября до утра 1 октября по улице Малая Покровская у дома 10

с 1 октября до утра 15 октября по улице Малая Покровская у дома 12

Напомним, движение транспорта на участке в Московском районе, на пересечении улиц Буревестника и Страж Революции, будет ограничено из-за прокладки водопровода с 10 по 13 июля.

Напомним также, дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.