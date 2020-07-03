Последние новости рубрики Общество
08 июля 2020 12:22  [70] Улица М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября
08 июля 2020 11:45  [160] Новый остановка "Окский берег" появилась в Нижнем Новгороде
08 июля 2020 11:33  [119] Движение транспорта на участке в Московском районе будет ограничено из-за прокладки водопровода
08 июля 2020 11:27  [386] Стали известны новые данные о нижегородцах, заболевших коронавирусом
08 июля 2020 10:59  [128] Тепловые нагрузки пяти котельных в Нижнем Новгороде переведены на Сормовскую ТЭЦ
08 июля 2020 10:36  [137] Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде будут частично перекрыты в июле-сентябре
08 июля 2020 10:21  [112] "Мы отмечаем сегодня молодой праздник, но его роль теперь обретает новый смысл", - Юрий Шалабаев
08 июля 2020 09:57  [107] Общественные обсуждения будущих локаций в нижегородском парке "Швейцария" стартуют 8 июля
08 июля 2020 09:22  [121] "Семья была, есть и будет незыблемой основой человеческой жизни", - Евгений Лебедев
08 июля 2020 09:15  [144] Еще один очаг вируса АЧС выявлен в Нижегородской области
Общество

Улица М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября

08 июля 2020 12:22  [70] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Улица М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

О временном прекращении движения транспорта на участке дороги по улице Малая Покровская в городе Нижнем Новгороде в связи ремонтно-восстановительными работами

На основании обращения АО "Теплоэнерго" в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно прекращено движение транспорта (с организацией объезда по прилегающим улицам):

с 15 июля до утра 31 июля по улице Малая Покровская у дома 6
с 31 июля до утра 16 августа по улице Малая Покровская у дома 6 корп. 1
с 16 августа до утра 31 августа по улице Малая Покровская у дома 6 корп. 2
с 31 августа до утра 16 сентября по улице Малая Покровская у дома 8
с 16 сентября до утра 1 октября по улице Малая Покровская у дома 10
с 1 октября до утра 15 октября по улице Малая Покровская у дома 12

Напомним, движение транспорта на участке в Московском районе, на пересечении улиц Буревестника и Страж Революции, будет ограничено из-за прокладки водопровода с 10 по 13 июля.

Напомним также, дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph