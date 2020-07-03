Шестнадцать домов остались без холодной воды в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шестнадцать домов остались без холодной воды в Нижнем Новгороде 8 июля 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Нарушение подачи холодного водоснабжения произошло в Нижегородском районе. В домах проживает 4990 человек.

Ремонт планируется завершить к 23:00.

Напомним, что холодное и горячее водоснабжение было приостановлено в 840 домах и 42 социальных объектах на Бору из-за аварии 5 июля 2020 года.

Отметим, что текущая неделя для жителей Нижнего Новгорода стала аномально жаркой. Сегодня температура воздуха превысила +32°.