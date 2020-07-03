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Общество

Стали известны пляжи, которые можно посещать в Нижнем Новгороде

08 июля 2020 15:36  [44] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС перечислило пляжи, открытые для посещения.

Пляжный сезон в условиях повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции открыт с 12 июня. С этого же дня нижегородцы могут свободно посещать парки и скверы.

Между тем, открытие пляжного сезона не означает, что жители Нижегородской области могут купаться в водоемах региона. Для этого необходимо разрешение Роспотребнадзора, которое пока не получено.

По информации ГУ МЧС, в Нижнем Новгороде сейчас к работе допущены четыре пляжа – на третьем озере на Щелоковском хуторе, на Мещерском озере и два пляжа на озере Сортировочное - "Березовая роща" и на ул. Архангельской.

В области разрешено посещать семь пляжей: на базе отдыха "Изумрудное" (Горьковское водохранилище), пляж "Белая речка", пляж в д.Иваново (Горьковское водохранилище), пляжи "Беленький песочек" и "Верхний пруд" (Выкса), пруд Боровое и пруд Протяжка (Саров), пляж оз. Юрасовское (Бор).

На учете регионального МЧС состоит 48 пляжей: 17 - в Нижнем Новгороде и 31 - в районах.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучивала рекомендации ведомства по использованию медицинских масок на пляже во время пандемии коронавируса.

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