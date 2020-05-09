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Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала об использовании медицинских масок на пляже

31 мая 2020 14:44  [156] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1" рассказала о рекомендациях ведомства по использованию медицинских масок на пляже во время пандемии коронавируса.

Фрагмент интервью журналист телеканала Павел Зарубин опубликовал на своей станице в Instagram.

Анна Попова сказала, что Роспотребнадзор не предлагал носить маски на пляже.

"Маски мы не предлагали и не предлагаем. Эти рекомендации уже были прописаны", - уточняет Анна Попова.

При этом она поясняет, что на пляже необходимо соблюдать социальную дистанцию.

"Но должна быть дистанция между людьми, не связанных между собой семейными отношениями, или с теми, кто не живет вместе", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказывал о том, как солнце влияет на коронавирусную инфекцию и о необходимости использовать медицинскую маску в летнее время.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области действует первый этап снятия ограничений, которые введены Указом губернатора.

Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе недалеко от дома.

Кроме того, с 29 мая открылись спортивные сооружения и спортклубы для профессиональных спортсменов. В этот же день сняты ограничения на посещение кладбищ в Нижнем Новгороде.

Поликлиники Нижегородской области с 1 июня постепенно возобновят оказание плановой медицинской помощи пациентам.

Также с 1 июня в нижегородских храмах возобновляются богослужения.

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