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Общество

День России предложили перенести на 1 июля

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Празднование Дня России в Нижнем Новгороде в 2019 году

Празднование Дня России в Нижнем Новгороде в 2019 году

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту России Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля. Об этом сообщает "РИА Новости".

Она считает, что 12 июня у многих россиян вызывает ассоциации с распадом Советского Союза, а значит не совсем подходит для такого праздника.

При этом 1 июля 2020 года произошло знаковое событие – голосование по поправкам в Конституцию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил "РИА Новости", что в Кремле новую инициативу не обсуждали.

Напомним, что явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижегородской области составила 73,91% от общего числа голосующих. То есть, проголосовали 1 904 686 человек. Свои голоса "за" отдали 79,31%, "против" - 20,16%.

Председатель общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин заявил, что благодаря этому "нижегородцы осознали свою роль в управлении страной".

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