Судебные процессы не повлияют на строительную деятельность компании ООО "Каркас Монолит" в Нижнем Новгороде Бизнес

Судебные процессы не повлияют на строительную деятельность компании ООО "Каркас Монолит" в Нижнем Новгороде, заявили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что поставщик стройматериалов ООО "Бизнес Горизонт" подал заявление о банкротстве на нижегородского застройщика ООО "Каркас Монолит", который строит школу в ЖК "КМ Анкудиновский парк".

По словам собеседника агентства, между ГК "Каркас Монолит" и ООО "Бизнес Горизонт" с 2017 года идут судебные споры. За указанный период времени в пользу ГК "Каркас Монолит" взыскано судом более 62 млн рублей.

Стоит отметить, что в настоящее время в отношении ООО "Бизнес горизонт" по заявлению ООО "СЗ "КМ Анкудиновка" возбуждена процедура банкротства, введено наблюдение. Требования ООО "СЗ "КМ Анкудиновка" в размере 33 448 179,50 руб. включены в реестр требований кредиторов.

Решением арбитражного суда Нижегородской области от 6 февраля 2010 года по делу А43-47726/2017 с ООО "Каркас Монолит" в пользу ООО «Бизнес горизонт» взыскано 21 942 213 руб.

Как отметил собеседник агентства, со своей стороны 15 июня текущего года ООО "Каркас Монолит" подана кассационная жалоба и ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов. В случае положительного рассмотрения ходатайства судом кассационной инстанции, оплата задолженности будет отсрочена на время рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. В случае отказа в приостановлении, ООО "Каркас Монолит" готово оплатить сумму задолженности.

Необходимые денежные средства аккумулированы на счете ООО "Каркас Монолит" за счет ранее выигранных судебных процессов у ООО "Бизнес горизонт".

"Финансовое состояние ООО "Каркас Монолит" стабильно, и компания полностью платежеспособна, о чем свидетельствует отсутствие задолженностей перед бюджетом по налогам и сборам", - продолжил собеседник, отметив при этом, что "судебные процессы не повлияют на строительную деятельность компании ООО "Каркас Монолит", все взятые на себя обязательства организацией исполняются своевременно".

"Целью подачи заявления о банкротстве ООО "Бизнес Горизонт" является хайп и причинение репутационного вреда ГК Каркас Монолит", - заключил собеседник НИА "Нижний Новгород".