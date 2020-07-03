Гендиректор "Газпром трансгаз НН" Вячеслав Югай арестован по делу о взятничестве Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд арестовал генерального директора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая по делу о взятничестве. Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, помощник председателя Нижегородского областного суда Валерий Лазарев.

Он пояснил, что суд заключил Югая под стражу на 1 месяц и 10 суток, то есть с 7 июля по 17 августа включительно.

Напомним, что Вячеслав Югай, а также несколько руководителей компании обвиняются в получении и вымогательстве взяток в крупном размере (п.п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) за подключение объектов к газу.

В число подозреваемых, помимо гендиректора, входят начальник отдела Д.Козлов, начальник управления материально-технического снабжения и комплектации О.Поданович, начальник службы эксплуатации зданий и сооружений К.Миних.

Вчера в доме и на работе Югая проведены обыски. Там найдены дорогостоящие предметы взяток (в частности, телефоны марки "Верту"), украшенные драгоценными камнями и металлами, общей стоимостью более 5 млн рублей.

Также вчера Вячеслава Югая задержали и доставили в СУ СК по Нижегородской области для дачи показаний. Сегодня решался вопрос о мере пресечения.

В итоге суд постановил заключить гендиректора "Газпром трансгаз НН" под стражу.

Напомним, что К.Миних также уже задержан и заключен под стражу. В отношении еще двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

СПРАВКА:

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах России.