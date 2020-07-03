Экс-сотрудник Нижегородского водоканала Сергей Колотов возглавил Советский район

Сергей Колотов
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Бывший сотрудник Нижегородского водоканала Сергей Колотов назначен главой Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сергей Колотов приступил к своим обязанностям с 9 июля. И.о. главы района он стал месяц назад.
До своего нового назначения Сергей Колотов трудился в АО "Нижегородский водоканал". На какой должности – в мэрии не уточнили. До марта 2018 года он занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района, отвечая за сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Напомним, что бывший глава Советского района Владимир Исаев написал заявление на увольнение по собственному желанию и покинул эту должность 1 июня. Исполняющим обязанности главы района назначили первого заместителя руководителя районной администрации Максима Рысина.
Владимир Исаев занимал должность главы администрации Советского района с января 2017 года.
В конце мая 2020 года в возглавляемой им администрации прошли обыски. Владимир Исаев объяснил действия правоохранителей оперативными мероприятиями, сказав, что подобные проверки проходят в администрациях постоянно. Он также тогда добавил, что не намерен увольняться.
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