Экс-сотрудник Нижегородского водоканала Сергей Колотов возглавил Советский район Политика

Сергей Колотов Фото: администрация Нижнего Новгорода

Бывший сотрудник Нижегородского водоканала Сергей Колотов назначен главой Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сергей Колотов приступил к своим обязанностям с 9 июля. И.о. главы района он стал месяц назад.

До своего нового назначения Сергей Колотов трудился в АО "Нижегородский водоканал". На какой должности – в мэрии не уточнили. До марта 2018 года он занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района, отвечая за сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Напомним, что бывший глава Советского района Владимир Исаев написал заявление на увольнение по собственному желанию и покинул эту должность 1 июня. Исполняющим обязанности главы района назначили первого заместителя руководителя районной администрации Максима Рысина.

Владимир Исаев занимал должность главы администрации Советского района с января 2017 года.

В конце мая 2020 года в возглавляемой им администрации прошли обыски. Владимир Исаев объяснил действия правоохранителей оперативными мероприятиями, сказав, что подобные проверки проходят в администрациях постоянно. Он также тогда добавил, что не намерен увольняться.