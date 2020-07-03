Детский центр со студиями прикладного искусства откроют в парке "Швейцария" Общество

Фото: АО "Группа компаний ЕКС"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Детский центр планируют построить в ходе благоустройства парка "Швейцария" (Приокский). Об этом сообщила представитель АО "Группа компаний ЕКС" Анастасия Стрелец во время общественных обсуждений 8 июля 2020 года.

Она рассказала, что это будет пространство, состоящее из пяти студий площадью от 48 до 90 кв.м., детской площадки, зон вестибюля и ожидания для родителей, а также административных помещений. Для удобства в каждую студию будет вести отдельный вход. Крышу планируется использовать как зону для игр.

(схема детского центра, фото: АО "Группа компаний ЕКС")

Как пояснил модератор общественного обсуждения, сотрудник Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Алексей Молев, "с большой долей вероятности кружки будут платными". Но какими они будут – предоставляется возможность выбрать местным жителям.

Так в ходе обсуждения было предложено сделать акцент на обучении детей ручному труду и бережному обращению с природой. Одним из вариантов, который поддержали все участники, стало открытие студий прикладного искусства: гончарное дело, ткачество, плотничество. Также всем понравилась идея проведения эко-курсов, возможно ботанической направленности или об альтернативных источниках энергии, и краеведческих лекций. В качестве предложения прозвучало – оборудовать скалодром.

Родители предложили сделать так, чтобы кружки не пересекались между собой, и дети могли бы с одного пойти на другой. Взрослые в это время могли бы поработать в зоне ожидания, где есть бесплатный wi-fi.

Еще одной функцией, которой не хватает нижегородцам сегодня, и которую может принять на себя новый детский центр, признана возможность проведения на его площадке детских праздников в формате мастер-классов.

Итоговая концепция использования детского центра будет представлена позднее.

Напомним, что подрядчик приступил к благоустройству парка в июле. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Благоустройство и озеленение территории планируется с учетом максимального сохранения существующих насаждений, подчеркнули в пресс-службе правительства региона. Подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев. Кроме того, площадь озелененной зоны увеличится более чем на 3%. Планируется высадить 1632 дерева и более 31 тысячи кустарников.



По контракту компания также должна будет создать инженерно-техническую инфраструктуру и отремонтировать ливневую канализацию, заменить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения.