Реконструкция аварийной плотины началась в Первомайске Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Реконструкция аварийной плотины началась в Первомайске. Проект инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Накануне, 8 июля, прошло выездное совещание министерства экологии области по вопросу начала работ на гидротехническом сооружении в Первомайске (в русле реки Умочь).

"Очень важно, что жители сами определили это направление работы как приоритетное. Те, кто живут на территории, лучше других знают, что нужно делать в первую очередь. Из областного бюджета на решения проблемы в Первомайске выделено 15 млн рублей. Это позволит сделать жизнь в городе более комфортной", - сказал Глеб Никитин.

Плотина построена в 1972 году, капитального ремонта и реконструкции с тех пор не проводилось. По гребню гидротехнического сооружения проходит дорога, которая соединяет две части города. Для решения вопроса необходима реконструкция плотины с полной заменой водосброса.

"Мы разработали проектно-сметную документацию, получили положительное заключение государственной экспертизы, но долгое время не могли приступить к работам. Запланировать в местном бюджете такой большой объем средств сложно. Благодаря активности жителей, которые проголосовали за этот проект на портале "Вам решать", регион выделил средства, и в этом году ГТС будет приведена в порядок", - отметила глава МСУ Первомайска Елена Лебеднова.

По проекту аварийный водосброс будет полностью заменен, специалисты увеличат диаметр некоторых труб, русло и откосы плотины будут укреплены монолитным бетоном. Сама плотина на участке реконструкции будет разобрана и в дальнейшем отремонтирована, пояснил заместитель начальника управления природопользования министерства экологии области Константин Гнидин.

Дорогу по гребню сооружения отремонтируют.

Напомним, что в 2019 году муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора жителей в рамках проекта "Вам решать" в этом году будут реализованы 103. В региональном бюджете на 2020 год на их финансирование предусмотрено 900 млн рублей.

Напомним также, что дорогу от Первомайска до трассы в Дивеево отремонтировали в июне этого года. Также в Первомайске завершился ремонт 3 км участка дороги до поселка Стеклянный.