Выставка по проекту развития Започаинья проходит в нижегородском Доме архитектора Общество

Выставка итогов работы над проектом развития Започаинья проходит в нижегородском Доме архитектора до 17 июля 2020 года. Об этом сообщили в АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области".

Ознакомиться с материалами выставки можно в презентации, прикрепленной к посту. Также можно принять участие в обсуждении, задать вопрос и озвучить предложения. Для этого нужно зарегистрироваться через Госуслуги на платформе.

Пошаговая инструкция от Министерства градостроительства по ссылке.

Отдельные этапы проекта уже включены в инфраструктурную программу #Среда800. В 2020 году будет подготовлена проектно-сметная документация для участка улицы Ильинской от храма в честь Казанской иконы Божией Матери до улицы Добролюбова, для набережной Федоровского, а также спроектировано новое пешеходное пространство, образующее вход в Започаинье.

В период работы выставки в Доме архитектора также пройдет цикл круглых столов и дискуссий по различным аспектам проекта:

- экскурсионные маршруты Започаинья;

- смыслы и новые функции сформированного градостроительного потенциала отдельных территорий Започаинья;

- управление проектом редевелопмента территории Започаинья: почему это долгосрочный проект?

- автомобилист, трамвай, пешеход: кто главный на Ильинке?

Итоги обсуждения будут опубликованы и использованы авторами для дальнейшей работы над проектом.

"В проекте редевеломпента Започаинья наш Институт выступает заказчиком проекта восстановления и развития исторической территории Започаинья, а процесс работы курирует Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области", - сказала директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

Напомним, губернатор Глеб Никитин презентовал эту выставку в начале июля.

О подробностях редевелопмента Започаинья сообщалось в конце декабря прошлого года.