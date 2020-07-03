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Общество

Уже пять районов Нижнего Новгорода перешагнули тысячный порог по COVID-19

10 июля 2020 12:36  [241] Общество

Число районов Нижнего Новгорода, где количество заболевших коронавирусом превысило 1 тысячу человек, пополнилось еще одним – Советским.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по данным на 10 июля в Нижнем Новгороде лидером по числу заболевших коронавирусом остается Автозаводский район, самый большой по численности населения. Сегодня тут зарегистрировано 2 184 инфицированных COVID-19, что на 24 человека больше, чем день назад.

Далее следуют Ленинский (1 567 заболевших, за сутки рост на 36 человек), Канавинский (1 468, на 4 человек больше) и Сормовский (1 030, за сутки 6 заболевших).

В Советском районе за прошедшие сутки зарегистрировано 13 заболевших COVID-19. Таким образом, на территории района число инфицированных составило 1 003. Район стал пятым в городе, где количество заболевших жителей превысило тысячную отметку.

Стоит отметить, что следующим районом, который может перешагнуть порог в тысячу заболевших COVID-19, является Московский. Там сейчас подтверждено 917 случаев заболевания. Это на 28 случаев больше, чем днем ранее.

В Нижегородском районе по данным на 10 июля зарегистрировано 823 заболевших (рост на два случая), в Приокском – 493 (за сутки – один заболевший).

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 19 684 человек, в том числе 219 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

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