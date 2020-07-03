Последние новости рубрики Общество
10 июля 2020 11:48  [152] Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт
10 июля 2020 11:46  [67] Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
10 июля 2020 11:41  [57] Арзамасский приборостроительный завод им.Пландина продолжает внедрять принципы бережливого производства
10 июля 2020 11:13  [88] Детская спортплощадка открылась в поселке Ждановский при поддержке компании "ЛУКОЙЛ"
10 июля 2020 10:46  [272] МЧС назвало наиболее пожароопасные районы Нижегородской области
10 июля 2020 10:26  [137] Нижегородцы могут проголосовать за место, где установят стелу "Город трудовой доблести"
10 июля 2020 09:38  [193] Новый очаг африканской чумы свиней выявлен в Нижегородской области
09 июля 2020 18:56  [464] Нижний сегодня: главные события дня
09 июля 2020 18:32  [1037] Нижегородский минздрав не исключает осенью второй волны коронавируса
09 июля 2020 18:16  [363] Нижегородские власти утверждают, что новый учебный год дети начнут в очном формате
Общество

Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

10 июля 2020 11:46  [67] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 219 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 224 новых случаев заболевания. Сегодня – 10 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 19 684 человек.

По данным на 10 июля около 4,1 тысячи заразившихся COVID-19 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 236 человек находятся в обсерваторах.

При этом уже 13 763 жителя Нижегородской области, то есть около 69,9% от общего числа пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 247 человек.

В настоящее время в регионе 455 613 человек сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,5% и составил 14 225 человек на 100 тысяч населения.

За прошедшие сутки тесты сдали 6 554 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 222,9 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph