Наибольшее число COVID-инфицированных по-прежнему находится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться одним из самых высоких по сравнению с другими территориями Нижегородской области, где зарегистрирована инфекция. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 9 июля в Нижегородской области зарегистрировано 19 465 человек, заболевший COVID-19, из которых 9 371 проживает в Нижнем Новгороде, это на 118 человек больше, чем день назад. Вчера число инфицированных также увеличилось на 118 человек.

Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2160 человек, что на 22 человека больше, чем накануне. Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2160 человек, что на 22 человека больше, чем накануне.

Далее следует Ленинский район, где проживает 1 531 заболевший (рост за сутки на 26 случаев) и Канавинский район с 1 464 заболевшими (рост на 29 случаев). В Канавинском районе по данным на 9 июля проживает 1464 (за сутки 29 заболевших), в Сормовском – 1 024 (+ 19), Советском – 990 (рост на 11 случаев), Московском - 889 заболевших (8 новых случаев), в Нижегородском – 821 (на два случая больше), в Приокском – 492 (один заболевший).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 502, рост на 39 случаев), Павловский район (1 111 человек, за сутки 9 заболевших), Борский (712 заболевших, три новых случая), Кстовский (564, ни одного нового случая), Богородский (533, 12 заболевших), Семеновский (457, 8 новых случаев), Кулебакский (433 человека, ни одного нового случая) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в 32 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".