Специалисты не исключают возврата ограничительных мер из-за коронавируса Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Специалисты не исключают возврата ограничительных мер в России из-за коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в беседе с РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить некоторые запреты.

Это сейчас происходит в ряде стран, где распространение инфекции сначала пошло на убыль, а потом вновь начало расти число новых случаев заболевания.

По ее словам, вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не появится вакцина или лекарство против коронавируса.

Напомним, что в Нижегородской области для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции 14 марта был введен режим повышенной готовности. С 17 марта начался ввод ограничений, касающийся запрета на проведение массовых мероприятий, закрытия учреждений культуры и спортивных учреждений. 30 марта в Нижегородской области был введен режим самоизоляции.

В настоящее время регион находится уже на первом этапе снятия ограничений.

По данным на 10 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 19 684 человек, в том числе 219 случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки. В Нижнем Новгороде за сутки коронавирус подтвержден у 114 жителей и сейчас число инфицированных составляет 9 485 человек. За прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 114.