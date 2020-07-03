Нижний Новгород ежедневно регистрирует более 100 COVID-инфицированных жителей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Нижнем Новгороде за прошедшие сутки.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по данным на 10 июля в Нижнем Новгороде коронавирус подтвержден у 9 485 человек. За прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 114. Вчера – 9 июля, было зарегистрировано 118 новых случаев, как и днем ранее (тоже 118).

Напомним, что в Нижнем Новгороде по количеству зараженных лидирует Автозаводский район.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 530, рост на 67 случаев), Павловский район (1 118 человек, за сутки 16 заболевших), Борский (723 заболевших, 14 новых случаев), Кстовский (569, пять новых случаев), Богородский (543, 22 заболевших), Семеновский (468, 19 новых случаев), Кулебакский (433 человека, ни одного заболевшего) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.



Стоит отметить, что в 34 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Напомним, что в настоящее время в регионе коронавирус подтвержден у 19 684 человек, в том числе 219 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".