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Происшествия

Арестован второй сотрудник ГУФСИН по делу о незаконных премиях за "откаты"

10 июля 2020 17:33  [362] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Московский районный суд постановил арестовать заместителя начальника регионального ГУФСИН, полковника внутренней службы Евгения Сычева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Арестованный подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигурантом по делу выступает начальник отдела оплаты труда ГУФСИН, полковник внутренней службы Степан Вахонин, который сегодня также арестован до 6 сентября.

Следователи полагают, что Сычев и Вахонин выписывали своим коллегам незаконные премии в обмен "на откаты" в 30%. По информации регионального СУ СК РФ, сумма "откатов" варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей.

Вахонина и Сычева задержали и поместили в изолятор временного содержания. В квартирах и на работе подозреваемых прошли обыски.

Сегодня суд отправил подозреваемых под стражу почти на два месяца.

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