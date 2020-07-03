"Решение правительства России по строительству трассы М-12 повысит инвестиционную привлекательность региона", - Глеб Никитин Экономика

Фото: Автодор

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросу строительства автодороги "Европа – Западный Китай" 10 июля 2020 года. Он заявил, что трассу М-12 "Москва - Казань" необходимо ввести в эксплуатацию в 2024 году. Она является частью международного транспортного маршрута Западная Европа - Западный Китай.

"Автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России: Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. Проект даст регионам импульс к ускоренному развитию. Суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 млрд рублей к 2050 году. Важно, что непосредственно для строительства этого объекта будет создано более 30 тысяч рабочих мест. И ещё более 130 тысяч – в смежных отраслях. Это такие отрасли, как автомобилестроение, нефтехимия, электроника, транспорт и логистика, сфера услуг и другие", - сказал Михаил Мишустин.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, решение правительства России по строительству трассы М-12 повысит инвестиционную привлекательность региона.

"Для нас очень важно, что сегодня председатель правительства обозначил конкретные сроки строительства и подтвердил важность проекта для развития страны в целом. Трасса МТМ "Европа – Западный Китай" проходит по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов Нижегородской области. В данных муниципальных образованиях проживает около 230 тысяч человек. Строительство дороги позволит снять инфраструктурные ограничения, в том числе проблемы с транспортной доступностью, и повысить инвестиционную привлекательность рассматриваемых территорий не менее чем в 2 раза. Это будет способствовать экономическому развитию всего юга Нижегородской области. Для промышленного комплекса и аграрной сферы появляются новые экспортные возможности, упрощается доступ к крупнейшим рынкам материка. Теперь у инвесторов есть конкретные даты, на которые они могут ориентироваться, планируя реализацию своих проектов", - отметил Глеб Никитин.

"Мы одними из первых согласовали прохождение оси трассы на территории региона. Нижегородская область готова и дальше оказывать все необходимое содействие. Это станет новым этапом в развитии региона", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, проекты на 20 млрд рублей создадут рядом с нижегородским участком трассы "Европа – Западный Китай".

Напомним также, что правительство РФ надеется построить трассу Москва-Нижний Новгород-Казань раньше срока - в 2023 году.