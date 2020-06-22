Проекты на 20 млрд рублей создадут рядом с нижегородским участком трассы "Европа – Западный Китай" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили строительство нижегородского участка скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань, которая является частью международного транспортного маршрута Западная Европа - Западный Китай. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Протяженность участка скоростной автодороги по территории Нижегородской области составит около 280 км. Трасса пройдет по территории шести муниципальных районов и двух городских округов. Как пояснили в пресс-службе, Нижегородская область одной из первых среди субъектов РФ согласовала расположение трассы на территории региона.

"Нижегородская область - очень важный регион для транспортной системы страны. Здесь есть серьезный потенциал для развития дорожной инфраструктуры. Это касается как новой трассы Москва-Нижний Новгород-Казань, так и других направлений. В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать своё 800-летие. Важно, чтобы к этой дате город получил новые инфраструктурные возможности", - сказал Марат Хуснуллин.

Строительство в Нижегородской области участка трассы "Европа – Западный Китай" позволит снять инфраструктурные ограничения, в том числе проблемы с транспортной доступностью, и повысить инвестиционную привлекательность не менее чем в два раза.

"Правительство Нижегородской области окажет необходимое содействие реализации проекта. Рядом с прохождением трассы зарегистрировано более 3 тысяч крупных и средних предприятий и организаций, в том числе ряд крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Указанные территории имеют большой потенциал для дальнейшего развития. На сегодняшний день уже есть подтверждение реализации ряда крупных инвестиционных проектов до 2024 года с объемом инвестиций более 20 млрд рублей", - пояснил Глеб Никитин.

Он добавил, что создание трассы также положительно скажется на увеличении туристского потока в Нижегородскую область за счет посещения региона туристами, совершающими поездки из Европы в Китай и из Китая в Европу.

Напомним, что правительство РФ надеется построить трассу Москва-Нижний Новгород-Казань раньше изначально установленного срока.