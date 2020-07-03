Примерочные теперь открыты в ТЦ Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности 10 июля 2020 года. Теперь в магазинах, которые работают на территории региона, разрешена работа примерочных. Ранее стала возможна примерка обуви.

"В последнее время мы получали много обращений от предпринимателей. Постоянно велась работа с санитарными врачами для выработки последовательных решений. Правительство региона, безусловно, заинтересовано в максимально полной активизации деловой жизни, но главным приоритетом остается здоровье людей. Мне хочется попросить представителей бизнес-сообщества ответственно подойти к выполнению требований указа", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор Нижегородской области, поправки предусматривают оснащение примерочных зон специально нанесенной разметкой через каждые 1,5 м. Обязательны к выполнению все требования указа по соблюдению социального дистанцирования и использованию средств индивидуальной защиты.

Напомним, все магазины, независимо от торговой площади и наличия отдельных входов, начали работать 8 июля. Отметим, что ранее действовали такие ограничения, в том числе для микромагазинов в торговых центрах. Теперь магазины могут открыться и в торговых, и в торгово-развлекательных центрах.

Напомним также, что на первом этапе снятия ограничений в регионе открылись объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м).

Напомним также, что режим повышенной готовности для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции введен в Нижегородской области в середине марта.