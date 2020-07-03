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Происшествия

СУ СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на Автозаводе в Нижнем Новгороде

11 июля 2020 09:13  [35] Происшествия

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

Расследование продолжается.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев в 4:20 11 июля 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что один из двух госпитализированных после медицинского обследования направлен на амбулаторное лечение.

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