Число COVID-инфицированных жителей Нижнего Новгорода приближается к 10 тысячам

Фото: НИА Нижний Новгород

Число заболевших коронавирусом жителей Нижнего Новгорода приближается к 10 тысячам.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по данным на 13 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 20 341 человек, из них 9 858 человек проживают в Нижнем Новгороде.

Если говорить о районах города, то в лидерах находится Автозаводский. Сегодня тут зарегистрировано 2 291 инфицированный COVID-19, что на 107 человек больше, чем три дня назад, включая выходные.

Далее следуют Ленинский (1 612 заболевших, рост за три дня на 45 человек), Канавинский (1 518, на 50 человек больше), Сормовский (1 063, за трое суток 33 заболевших) и Советский (1028, на 25 заболевших больше) районы.

Это районы, где зарегистрировано больше 1 тысячи COVID- инфицированных жителей.

Далее следуют Московский (969, рост на 52 случая), Нижегородский (851, рост на 28 случаев) и Приокский (526, на 33 больше) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 607, рост за трое суток на 77 случаев), Павловский район (1 146 человек, 28 заболевших), Борский (760 заболевших, 37 новых случаев), Кстовский (581, 12 новых случаев), Богородский (559, 16 заболевших), Семеновский (475, 7 новых случаев), Кулебакский (439 человека, шесть заболевших) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в 34 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Напомним, что в настоящее время в регионе коронавирус подтвержден у 20 341 человек, в том числе 212 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".