Нижегородские памятники природы будет контролировать конный патруль Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первый конный выезд экологического патруля, организованный при поддержке общественных экологических инспекторов минэкологии Нижегородской области, состоялся 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Регулярные рейды планируется проводить на территории памятника природы "Железнодорожные дачи" в Канавинском районе, а также по берегам озера Сортировочное. Одна из главных задач конных рейдов - предотвратить появление квадроциклов на территории "Железнодорожных дач".

"Территория этого памятника природы - более 11 гектаров, и пешком нарушителей не догнать. Напомню, въезд на автомобиле сюда запрещен. Помимо конных рейдов, силами добровольной народной экологической дружины мы планируем проводить субботники и экологические уроки, уже сейчас работаем над организацией экологической тропы", - рассказал общественный экологический инспектор минэкологии Нижегородской области Вячеслав Бабушкин.

Общественным экологическим инспектором может стать любой житель региона от 18 лет. Основной задачей внештатных инспекторов является оказание практической помощи должностным лицам, осуществляющим государственный экологический надзор: от фиксации нарушений природоохранного законодательства до разъяснительной работы. Для получения статуса общественного экологического инспектора минэкологии Нижегородской области нужно пройти вступительные испытания. В настоящее время 19 жителей региона уже прошли эту проверку.

Экологические рейды и субботники с участием общественных экологических инспекторов минэкологии Нижегородской области планируется проводить регулярно.