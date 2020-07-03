Нижегородское "Торпедо" начало готовиться к новому сезону КХЛ Спорт

Нижегородское "Торпедо" вышло из отпуска и в ближайшие дни приступит к подготовке к очередному сезону КХЛ. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Сбор запланирован на 15 июля. Игроки будут тренироваться на льду и в тренажерном зале. В Нижнем Новгороде торпедовцы будут заниматься вплоть до начала Чемпионата КХЛ, отлучившись на недельный предсезонный турнир в Санкт-Петербург.

Первые дни после отпуска, по традиции, команда проводит в медицинском центре. Хоккеисты основного состава команды прошли углубленное медицинское обследование.

Подготовку к сезону "Торпедо" будет проводить в следующем составе:

Вратари: Никита Серебряков, Андрей Тихомиров, Богдан Доненко, Андрей Суханов.

Защитники: Михаил Орлов, Артём Аляев, Кирилл Меляков, Крис Уайдман, Брэйди Остин, Егор Юзленко, Марк Павликов, Георгий Мишарин, Семён Ручкин, Марк Марин, Никита Лисов, Дмитрий Шуленин.

Нападающие: Михаил Варнаков, Джастин Клус, Антон Шенфельд, Кирилл Ураков, Даниил Ильин, Данил Веряев, Данил Воеводин, Андрей Белевич, Донат Стальнов, Энди Миле, Сергей Гончарук, Денис Орлович-Грудков, Илья Берестенников, Никита Томилов, Владимир Михасёнок, Андрей Никонов, Максим Михайлов, Семён Кизимов, Георгий Бусаров, Камиль Шиафотдинов, Денис Почивалов и Денис Венгрыжановский.

Напомним, футбольный клуб "Нижний Новгород" и хоккейный клуб "Торпедо" объединились и провели совместную акцию, посвященную Дню Победы. Они изготовили и передали волонтерам защитные маски.

Напомним также, что Максим Гафуров назначен генменеджером нижегородского ХК "Торпедо".