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Общество

Нижегородские спортклубы изготовили и передали волонтерам защитные маски

09 мая 2020 15:07  [87] Общество
Нижегородские спортклубы изготовили и передали волонтерам защитные маски

Нижегородские спортклубы изготовили и передали волонтерам защитные маски

Нижегородские спортклубы изготовили и передали волонтерам защитные маски, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В сообщении говорится, что футбольный клуб "Нижний Новгород" и хоккейный клуб "Торпедо" объединились и провели совместную акцию, посвященную Дню Победы.Данная акция была инициирована заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Бетиным.

Нижегородские спортивные клубы не остались в стороне от общей проблемы - борьбы с коронавирусной инфекцией, и изготовили маски с логотипами своих клубов.

В сообщении говорится, что 9 мая 2020 года маски от спортивных клубов получили волонтерский центр "Единой России", "Волонтеры Победы", волонтеры движения "Мы вместе", фонд НОНЦ и фан-клуб на колесах. Кроме того, тематические маски получили жители Нижнего Новгорода, которые в праздничный день вышли в магазин за продуктами.

Спортсмены и представители клубов отметили, что с нетерпением ждут болельщиков на спортивных аренах после окончания пандемии и режима самоизоляции, а пока призывают всех поддерживать любимый клуб, не выходя из дома.

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