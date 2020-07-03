Еще один перевозчик пополнил список авиарейсов из Нижнего Новгорода на юг России Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Уральские авиалинии" открывают новые рейсы из Нижнего Новгорода на российский Юг. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиаперевозчик с 24 июля начнет выполнять рейсы в Сочи, а с 25 июля – в Симферополь и Анапу.

Данные российские курорты сняли ограничения для туристов с условием соблюдения повышенных мер профилактики распространения коронавируса.

Напомним, что до недавнего времени полеты из Нижнего Новгорода на юг России выполняли шесть авиакомпаний: Nordwind, "ИрАэро", "Азимут", "Нордавиа", "Россия" и Red Wings. В день выполняется до пяти рейсов.

Сейчас о перелетах заявили еще две авиакомпании – "Россия" будет летать в Анапу по понедельникам и пятницам, Nordwind открыла прямые рейсы в Симферополь по понедельникам и четвергам.