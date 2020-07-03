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Увеличилось количество авиарейсов из Нижнего Новгорода на юг России. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").
В частности, в Анапу начали летать самолеты авиакомпании "Россия" с вылетом из Нижнего Новгорода по понедельникам и пятницам. Авиакомпания Nordwind открыла прямые рейсы в Симферополь, полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
В настоящее время полеты из Нижнего Новгорода на юг России выполняют шесть авиакомпаний: Nordwind, "ИрАэро", "Азимут", "Нордавиа", "Россия" и Red Wings. В день выполняется до пяти рейсов на юг России.
Подробное расписание можно уточнить на сайтах аэропорта и авиакомпаний.
Напомним, авиарейсы Нижний Новгород – Новосибирск возобновлены с 3 июля.
Кроме того, суда на подводных крыльях "Валдаи" начали курсировать от центра Нижнего Новгорода до Стригино.
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