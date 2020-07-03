Разбившийся в Большеболдинском районе самолет был арендован

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Разбившийся в районе д. Кистенево Большеболдинского района легкомоторный самолет АН-2 находился в аренде. Об этом сообщается на сайте нижегородской госинспекции труда.
Воздушное судно, принадлежащее ООО "Зевс Авиа", арендовал индивидуальный предприниматель Уткин А.А. для выполнения авиационно-химических работ.
В момент крушения на борту самолета находились 49-летний авиатехник и сам 64-летний индивидуальный предприниматель.
В результате столкновения с линией электропередач самолет упал. Авиатехник погиб, индивидуальный предприниматель получил ожоги всего тела.
В настоящее время уточняется, кто из них управлял самолетом.
Ранее сообщалось, что Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения самолета АН-2.
Напомним, что самолет упал 13 июля около 04:00 утра.
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