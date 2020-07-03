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Происшествия

Разбившийся в Большеболдинском районе самолет был арендован

14 июля 2020 14:26  [89] Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Разбившийся в районе д. Кистенево Большеболдинского района легкомоторный самолет АН-2 находился в аренде. Об этом сообщается на сайте нижегородской госинспекции труда.

Воздушное судно, принадлежащее ООО "Зевс Авиа", арендовал индивидуальный предприниматель Уткин А.А. для выполнения авиационно-химических работ.

В момент крушения на борту самолета находились 49-летний авиатехник и сам 64-летний индивидуальный предприниматель.

В результате столкновения с линией электропередач самолет упал. Авиатехник погиб, индивидуальный предприниматель получил ожоги всего тела.

В настоящее время уточняется, кто из них управлял самолетом.

Ранее сообщалось, что Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения самолета АН-2.

Напомним, что самолет упал 13 июля около 04:00 утра.

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