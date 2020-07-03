Приволжское СУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения самолета в Большеболдинском районе Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета АН-2 в в районе д. Кистенево Большеболдинского района 13 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, что самолет упал сегодня – 13 июля около 04:00 утра. Один человек, находящийся на борту (45 лет) – погиб, второй (59 лет) – с ожогами был доставлен в Большеболдинскую ЦРБ. Позднее он будет госпитализирован в Нижегородский ожоговый центр.

Как пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре, упавший самолет принадлежит ООО "Зевс-Авиа" и использовалось для обработки сельхозугодий. Воздушное судно потерпело крушение в результате столкновения с линией электропередач.