Постояльцам российских санаториев больше не нужна справка о COVID-19 Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Постояльцам российских санаториев больше не нужно предоставлять справку об отсутствии COVID-19 при заселении. Об этом сообщается на сайте Российской ассоциации туроператоров. Минздрав РФ внес соответствующие изменения в приказ 14 июля 2020 года.

Сейчас достаточно справки врача-эпидемиолога или семейного врача об отсутствии контакта с больными коронавирусом в течение 14 дней, выданной не ранее трех календарных дней до поездки.

Напомним, что санатории и дома отдыха не работали в России из-за эпидемии коронавируса c 28 марта по 1 июня..

Позднее Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для гостиниц, отелей, хостелов, баз отдыха и туристических деревень.