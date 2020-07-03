Постояльцам российских санаториев больше не нужна справка о COVID-19

Постояльцам российских санаториев больше не нужно предоставлять справку об отсутствии COVID-19 при заселении. Об этом сообщается на сайте Российской ассоциации туроператоров. Минздрав РФ внес соответствующие изменения в приказ 14 июля 2020 года.
Сейчас достаточно справки врача-эпидемиолога или семейного врача об отсутствии контакта с больными коронавирусом в течение 14 дней, выданной не ранее трех календарных дней до поездки.
Напомним, что санатории и дома отдыха не работали в России из-за эпидемии коронавируса c 28 марта по 1 июня..
Позднее Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для гостиниц, отелей, хостелов, баз отдыха и туристических деревень.
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