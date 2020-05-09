Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам гостиниц общаться с гостями через мобильные приложения Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Роспотребнадзор России опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для гостиниц, отелей, хостелов, баз отдыха и туристических деревень. Документ опубликован на сайте ведомства.

Так перед началом работы в учреждениях должна быть проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, очищена система вентиляции и кондиционирования, установлены дозаторы с антисептиком. Гостиницы должны иметь пятидневный запас моющих средств.

Сотрудники должны дезинфицировать все контактные поверхностей после каждого гостя, или не реже чем один раз в два часа. Уборки с дезинфицирующими средствами проводить до шести раз в день, уборки туалетов - не реже одного раза в два часа. Также обязательно обеззараживание воздуха и обработка матрасов парогенератором.

Температуру рекомендуется проверять бесконтактным способом как у работников (не менее двух раз в день), так и у гостей (при заезде и не реже одного раза в день). Если у кого-то будут выявлены симптомы ОРВИ, он должен быть незамедлительно изолирован.

Кроме того, обязательным является соблюдение социального дистанцирования (1,5-2 метра), и установка заградительных конструкций для персонала. Взаимодействие с гостями лучше осуществлять через мобильной приложение.

Сотрудникам гостиниц запрещено принимать пищу на рабочих местах.

В номерах должны быть сменные наматрасники, и не должно быть декоративных подушек и покрывал.

Напомним, Роспотребнадзор РФ также ужесточил требования к работающим во время пандемии кафе и ресторанам.Теперь расстояние между столами для посетителей должно составлять 1,5 метра. Сотрудникам до начала рабочего дня будут измерять температуру, и обяжут их носить на рабочем месте медицинские маски.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал новые правила работы школ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В эти правила входит отсутствие школьных переменок, сокращение количества учащихся в классе, новые правила по занятиям физкультурой, а также усиление работы по гигиеническому воспитанию обучающихся.

Напомним также, что в Нижегородской области открываются объекты розничной торговли, но при определенных условиях. Площадь зала должна быть до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.