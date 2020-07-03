Работнику Борского производства оторвало пальцы руки

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала расследовать тяжелый несчастный случай на производстве ООО "Новые Промышленные Технологии" (Бор), произошедший с 40-летним оператором контактной сварки.
По данным инспекции, 10 июля во время работы оператора на торцевой пиле произошел захват рукава спецовки в опасную зону станка, в результате чего кисть руки затянуло под пильный диск.
Специалисты устанавливают причины несчастного случая, проверяют соблюдение норм охраны труда на предмет обучения оператора безопасным методам работы, обеспечения его средствами индивидуальной защиты и эксплуатации исправного оборудования.
Напомним, работнику "Борремфлота" оторвало пальцы ноги во время работ по перезапасовке стального каната на барабане лебедки в ноябре прошлого года.
Также в ноябре прошлого года работнику фанерного производства в Ковернинском районе оторвало часть руки во время очистки частей работающего оборудования от щепы.
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