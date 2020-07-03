НБД-Банк оказал поддержку бизнесу на один млрд рублей по госпрограмме льготного кредитования МСП Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк продолжает активную работу по поддержке среднего и малого бизнеса. В рамках государственной программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, по подписанному соглашению с Министерством финансов РФ, НБД-Банк оказывает своевременное и комплексное содействие предпринимателям в период экономической нестабильности, отметили в пресс-службе банка.

Данная программа, наряду с традиционными инвестиционными кредитами и кредитами на пополнение оборотных средств, включает расширенные возможности для МСП из приоритетных отраслей экономики по рефинансированию действующих кредитов, Программа льготного кредитования разработана с учетом потребностей МСП и доступна как для действующих, так и для потенциальных клиентов НБД-Банка.

"НБД-Банк более 28 лет специализируется на работе со средним, малым и микробизнесом, который и является нашей целевой аудиторией. За долгие годы работы мы вместе с нашими клиентами пережили разные ситуации в экономике, и мы понимаем, что грамотный инструмент поддержки способен спасти бизнес и создать хорошие условия для дальнейшего восстановления и роста. За первое полугодие 2020 года по программе льготного кредитования НБД-Банком утверждено кредитов на сумму 1,6 млрд рублей. Всего за шесть месяцев текущего года выдано кредитов МСП на сумму 968,6 млн руб. Статистика наглядно показывает, что предприниматели активно используют возможности, которые им предоставляет НБД-Банк, для развития своего бизнеса", — рассказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

Подробнее об условиях участия в действующих программах поддержки среднего и среднего бизнеса можно узнать у менеджеров по кредитованию в офисах НБД-Банка.