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Общество

"35 новых проектов стартуют в Нижегородском научно-образовательном центре", - Глеб Никитин

15 июля 2020 11:30  [85] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по итогам 3-й стратегической сессии участников и партнеров Научно-образовательного центра (НОЦ) региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 15 июля 2020 года.

"В рамках сессии Нижегородского НОЦ прошли доработку 35 новых проектов. Это свидетельствует о высоком интересе участников и потенциальных партнеров НОЦ. Сейчас наши основные задачи – получить информацию о развитии проектов, отобранных на январской сессии, рассмотреть новые, которые могут претендовать на мировой уровень, и понять, какие меры необходимы для их реализации. Постепенно мы отходим от индивидуализированного рассмотрения каждого проекта и формируем системный подход", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области рассказал, что работа по проектам ведется в 5 основных направлениях: инновационные производства, компоненты и материалы; передовые цифровые технологии; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; экология и ликвидация накопленного ущерба.

"Работа Нижегородского НОЦ полностью соответствует задачам, которые поставил по национальному проекту "Наука" Президент России Владимир Путин. В орбиту деятельности Научно-образовательного центра вовлекаются все новые предприятия и институты. Это особенно важно в текущей экономической ситуации. В начале пандемии НОЦ координировал производство средств индивидуальной защиты. Сейчас перед нами стоят задачи помочь экономике региона. Всем организациям жизненно важно повышать конкурентоспособность", - добавил Глеб Никитин.

Ранее глава региона представил программу развития НОЦ для укрепления и расширения сотрудничества между НИИ и ВУЗами, научными центрами и промышленными предприятиями.

Проекты НОЦ

В рамках НОЦ планируется реализация проектов по основным направлениям:
1. Инновационные производства, компоненты и материалы.
2. Интеллектуальные транспортные системы.
3. Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение.
4. Передовые цифровые технологии.
5. Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

Ранее сообщалось, что участники нижегородского НОЦ позволят увеличить долю высокотехнологичной продукции на 25%.

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