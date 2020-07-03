Сотрудники МЧС научили нижегородцев, как спасать утопающих Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

В настоящее время ситуация на водных объектах в Нижегородской области сложная - с начала сезона утонули 38 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев.

Он также назвал основные причины – это купание в необорудованных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие внимания взрослых за детьми.

В связи с этим сотрудники МЧС решили напомнить нижегородцам, как вести себя на воде. Для этого они отправились на Мещерское озеро, где провели мастер-класс по спасению утопающих, на котором присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород"

Как понять что человек тонет?

Спасатель Денис Куликов сообщил, что вопреки расхожему мнению, тонущий человек обычно не машет руками и не зовет на помощь.

"Крик расходует драгоценный воздух, который человеку и так нужен, махать руками – значит потерять опору. Человек обычно пытается одной рукой привлечь к себе внимание, а другой удержаться на плаву", - рассказал он.

(моделирование ситуации сотрудником МЧС, фото: НИА "Нижний Новгород")

Кто может спасти утопающего?

Денис Куликов отметил, что спасти утопающего под силам не каждому, поэтому нужно здраво оценивать свои силы.

"Во-первых, нужно иметь хорошие навыки плавания, если у тебя их нет – не стоит даже и пытаться. Во-вторых, нужно быть психологически уверенным в себе. Даже если ты умеешь плавать, не факт, что удастся спасти другого", - подчеркнул спасатель.

(сотрудник МЧС обращается к отдыхающим, фото: НИА "Нижний Новгород")

Как нужно спасать утопающего?

Лучшими инструментами для спасения являются такие предметы, как спасательный круг и линь спасательный (конец Александрова).

Однако, если с собой ничего нет, может подойти обычная пустая пластиковая бутылка, кусок пенопласта или другой предмет, который поможет удержаться на плаву.

"Если человек находится в адекватном состоянии, он почувствует точку опоры и его можно будет спокойно транспортировать. Либо она поможет самому спасающему сохранить силы, когда появится усталость", - сказал Денис Куликов.

(Денис Куликов объясняет, что можно использовать для спасения утопающих, фото: НИА "Нижний Новгород")

Он отметил, что если человек паникует и барахтается, к нему необходимо подплывать сзади. Если он ухватится за плечи, это может утопить обоих, поэтому спасающему нужно нырнуть под воду. Человек психологически хочет остаться на поверхности и не последует за ним.

В случае, если утопающий уже ушел под воду, спасателю нужно глубоко вдохнуть, нырнуть и нащупать его на грунте.

"Лучше потратить время, но взять его в удобное положение, а не так как нащупал: за руку или волосы. Потом это сэкономит время и силы на поверхности. После этого делаешь сильный толчок ногами и выныриваешь из воды", - рассказал он.

(моделирование ситуации спасения, фото: НИА "Нижний Новгород")

Как оказывать первую помощь?

После того, как пострадавшего извлекли из воды, нужно немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации.

Другой спасатель Антон Кулагин рассказал, как именно это сделать. Он опроверг эффективность старых методов, которым обучали в советское время, а именно необходимость перекинуть его через колено и постучать по спине.

"Правильно - обеспечить проходимость дыхательных путей: кладем руки на лоб, пальцы под подбородок, запрокидываем голову. Осматриваем ротовую полость – человек может наглотаться тины, песка. Если рот занят, переворачиваем человека на бок и платочком вычищаем все ненужное. Если ротовая полость чистая – начинаем вентиляцию легких. Зажимаем нос и делаем от трех до пяти сильных, протяжных вдохов", - объяснил он.

(вентиляция легких, фото: НИА "Нижний Новгород")

После этого нужно приступить к прямому массажу сердца.

"Как найти точку правильно? Ищем ямочку на шее и место, где мягкий живот переходит в твердую грудь. Оттуда отмеряем расстояния от большого до указательного пальца. Ставим на это место руки основанием ладони, пальцы - в замке. Мы должны давить строго перпендикулярно. Если мы начинаем давить на ребра, пальцам становится неудобно, мы понимаем, что делаем что-то не так", - пояснил он.

(прямой массаж сердца, фото: НИА "Нижний Новгород")

"Чтобы соблюсти ритм, можно спеть песню "Ничего на свете лучше нету". Делаем 30 компрессий, и снова переходим к вентиляции легких.

Антон Кулагин подчеркнул, что детям эту процедуру нужно в зависимости от возраста делать одной рукой или даже двумя пальцами.

(прямой массаж сердца ребенку, фото: НИА "Нижний Новгород")

Сотрудник МЧС обратил внимание, что спасателей и скорую помощь нужно вызывать незамедлительно. Даже, если человек пришел в себя и выглядит здоровым, в первые четыре часа у него могут развиться патологические состояния, которые могут привести к летальному исходу.

(памятка МЧС, фото: НИА "Нижний Новгород")

(памятка МЧС, фото: НИА "Нижний Новгород")

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Напомним, что пляжный сезон в условиях повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции открыт в Нижегородской области с 12 июня. Между тем, это не означает, что можно купаться в водоемах региона. Для этого необходимо разрешение Роспотребнадзора, которое пока не получено.

Ранее ГУ МЧС перечислило пляжи, открытые для посещения.