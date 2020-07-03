Дорогу в районе промзоны Кстова перекроют 18-19 июля Общество

Дорогу в районе промзоны Кстова перекроют 18-19 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В период с 22:00 18 июля до 07:00 19 июля будет перекрыта автомобильная дорога Кстово – Дальнее Константиново на км 7+370 в районе Кстовской промзоны. На участке будут выполняться работы по прокладке трубопроводов пара и химически очищенной воды.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Напомним, участки дороги по ул.Нестерова будут перекрыты в июле-августе.