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Общество

Дорогу в районе промзоны Кстова перекроют 18-19 июля

15 июля 2020 13:49  [116] Общество

Дорогу в районе промзоны Кстова перекроют 18-19 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В период с 22:00 18 июля до 07:00 19 июля будет перекрыта автомобильная дорога Кстово – Дальнее Константиново на км 7+370 в районе Кстовской промзоны. На участке будут выполняться работы по прокладке трубопроводов пара и химически очищенной воды.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Напомним, участки дороги по ул.Нестерова будут перекрыты в июле-августе.

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