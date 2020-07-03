Участки дороги по ул. Нестерова в Нижнем Новгороде будут перекрыты в июле-августе Общество

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Участки дороги по ул. Нестерова в Нижнем Новгороде будут перекрыты в июле-августе из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

В частности, с 20:00 17 июля до 08:00 20 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Нестерова у дома №3.

С 20:00 27 июля до 22:00 21 августа временно ограничат движение транспорта по улице Нестерова у дома №7.

С 22:00 21 августа до 05:00 24 августа будет прекращено движение транспорта по улице Минина между домами №2 и №4 по улице Нестерова.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Кроме того, участок дороги по ул. Невзоровых перекроют до конца июля.

Напомним, участок по ул. Студеной будет перекрыт до 20 августа (ранее сообщалось, что до 15 августа).

Напомним также, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября.

Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.