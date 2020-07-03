Разрушенный от взрыва газа дом на ул.Краснодонцев обследуют уникальным оборудованием Происшествия

Фото: пресс-служба правительства региона

Разрушенный от взрыва газа дом на ул.Краснодонцев Нижнего Новгорода обследуют уникальным диагностическим комплексом. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мобильный диагностический комплекс испытательной пожарной лаборатории "Струна-М" доставлен в Нижний Новгород из Курской области. Оборудование предназначено для оперативной оценки технического состояния зданий и сооружений, пострадавших в результате пожаров, взрывов и других ЧС природного и техногенного характера.

"Комплекс позволит снять определенные параметры - колебания, вибрации, после чего всю информацию мы передадим на расшифровку, по результатам которой будут сделаны выводы, можно ли далее эксплуатировать здание", - сказал представитель испытательной лаборатории, старший инженер, капитан Антон Миненков.

Полученные результаты будут переданы во ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, где определят дальнейшие действия для руководства города и региона.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев в 4:20 11 июля 2020 года.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина все жители дома были эвакуированы и размещены для временного проживания в гостиницах. Организована круглосуточная охрана и ограждение пострадавшего здания.

"Чтобы обезопасить всех жильцов дома, принято решение провести полномасштабное обследование его конструкций, по результатам которого будет приниматься решение о дальнейших действиях. В настоящее время началось обследование конструктива здания, по итогам будут определены пути устранения повреждений. Решение о возможности возвращения жильцов домой также будет принято по итогам обследования. Главное - это безопасность людей, ее нельзя ставить под сомнение", - сказал Глеб Никитин.