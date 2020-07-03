лукойл
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2020 18:12  [50] Современную беговую дорожку создали в кстовской д.Прокошево при поддержке компании "ЛУКОЙЛ"
15 июля 2020 17:42  [63] "Яд опасен, но не смертелен": первые укусы змей зарегистрированы в Нижегородской области
15 июля 2020 17:27  [167] Новый детский комплекс "Кванториум" будет создан в Выксе
15 июля 2020 17:14  [194] Попасть в Симферополь теперь можно сев на поезд в Нижегородской области
15 июля 2020 16:33  [104] Сергей Илюшенькин ушел из больницы Арзамаса и пропал
15 июля 2020 15:34  [124] Мобильные телефоны в ведре с майонезом пытались передать в колонию Нижегородской области
15 июля 2020 14:42  [123] "Нижегородские аграрии получили более 1,8 млрд рублей субсидий с начала 2020 года", - Глеб Никитин
15 июля 2020 14:33  [155] Тактильные плиты могут быть установлены на нижегородских дорогах
15 июля 2020 13:49  [428] Дорогу в районе промзоны Кстова перекроют 18-19 июля
15 июля 2020 13:38  [128] Сотрудники МЧС научили нижегородцев, как спасать утопающих
Общество

Попасть в Симферополь теперь можно сев на поезд в Нижегородской области

15 июля 2020 17:14  [194] Общество

Фото: С сайта Гранд Сервис Экспресс

Создан новый железнодорожный маршрут в Симферополь, который пройдет через Нижегородскую область. Об этом сообщает перевозчик - компания "Гранд Сервис Экспресс".

Поезд № 552/551 Симферополь - Вологда будет курсировать раз в три дня и следовать через такие города в Нижегородской области, как Дзержинск и Арзамас, а также станцию Петряевка в Нижнем Новгороде.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, первый транзитный поезд сделает остановку 21 июля 2020 года на станции Арзамас-1 в 22:18, на следующий день, 22 июля, прибудет на станцию Петряевка в 00:15, в Дзержинск – в 01:00.

Напомним, что авиаперевозчики стали возобновлять перелеты на российский юг.

До недавнего времени из Нижнего Новгорода на юг России выполнялось до пяти рейсов в день. Сейчас же этот список значительно расширился.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph