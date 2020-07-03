Попасть в Симферополь теперь можно сев на поезд в Нижегородской области Общество

Фото: С сайта Гранд Сервис Экспресс

Создан новый железнодорожный маршрут в Симферополь, который пройдет через Нижегородскую область. Об этом сообщает перевозчик - компания "Гранд Сервис Экспресс".

Поезд № 552/551 Симферополь - Вологда будет курсировать раз в три дня и следовать через такие города в Нижегородской области, как Дзержинск и Арзамас, а также станцию Петряевка в Нижнем Новгороде.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, первый транзитный поезд сделает остановку 21 июля 2020 года на станции Арзамас-1 в 22:18, на следующий день, 22 июля, прибудет на станцию Петряевка в 00:15, в Дзержинск – в 01:00.

Напомним, что авиаперевозчики стали возобновлять перелеты на российский юг.

До недавнего времени из Нижнего Новгорода на юг России выполнялось до пяти рейсов в день. Сейчас же этот список значительно расширился.