Стоимость проектных работ для строительства фуникулера в Городце снизилась до 9,8 млн рублей Общество

Набережная Городца

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МКУ ''Городецстройсервис'' выбрал подрядчика, который займется проектно-изыскательскими работами по объекту: ''Строительство фуникулера в Городце''. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Победителем стало ООО "Допельмайр раша" (Москва). Оно предложила наименьшую стоимость - 9,8 млн. Отметим, что начальная (максимальная) цена контракта на проектирование была 16,2 млн рублей. Всего в электронном конкурсе участвовали пять компаний.

В документации сказано, что объект планируется построить в 2021-2022 году. Фуникулер будет размещаться в районе дома №1 на набережной Юрия Долгорукого.

Согласно техническому заданию, на верхней и нижней станциях фуникулера будут площадки посадки/высадки пассажиров с навесом и турникетно-кассовый павильон. На нижней также планируется пост охраны и операторская.

Предварительная протяженность фуникулера – до 85 м. Предполагается движение одной кабины.

Напомним, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление участка на набережной Юрия Долгорукого в Городце для строительства фуникулера в феврале. Предварительно строительство фуникулера обойдется в 336 млн рублей.

СПРАВКА:

ООО "Доппельмайр Раша" зарегистрирована в Москве 23 марта 2012 года. Генеральный директор - Иванова Мария Сергеевна. Основным видом деятельности компании является Торговля оптовая неспециализированная. Также ООО "Доппельмайр Раша" работает еще по 25 направлениям, в том числе - Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Размер уставного капитала - 104, 95 млн руб.