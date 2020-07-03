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Общество

Большинство районов Нижнего Новгорода перешагнули тысячный порог по COVID-19

16 июля 2020 13:19  [111] Общество

Количество заболевших коронавирусом в большинстве районов Нижнего Новгорода превышает тысячу человек.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 16 июля абсолютным лидером по числу заболевших является Автозаводский район – самый крупный и густонаселенный. Сегодня тут зарегистрировано 2 355 инфицированных коронавирусом, что на 12 человек больше, чем днем ранее.

Далее следуют Ленинский (1 672 заболевших, рост за сутки на 37 человек), Канавинский (1 550, на 11 больше), Сормовский (1 084, за сутки 6 заболевших) и Советский (1052, на 13 заболевших больше) районы. Кроме того, сегодня стало известно, что в Московском районе число инфицированных увеличилось на 15 человек и достигло 1 010, превысив, таким образом, тысячный порог по заболевшим.

Далее следуют Нижегородский (859, рост на два случая) и Приокский (542, на 10 заболевших больше) районы.

По данным Росстата, на 1 января 2020 года население Нижнего Новгорода составляет около 1,3 млн человек, в том числе в Автозаводском районе зарегистрировано 296 500 жителей, Сормовском - 164 944, Канавинском - 155 247, Советском - 148 707, Ленинском - 140 177, Нижегородском - 130 900, Московском - 123 435, Приокском - 98 329.

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