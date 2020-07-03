Нижний Новгород собрал почти половину COVID-инфицированных жителей региона Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самым высоким по сравнению с другими территориями региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по данным на 15 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 20 763 человека, из них 10 020 человек или почти половина проживают в Нижнем Новгороде. За прошедшие сутки в городе подтвердилось 90 случаев заболевания COVID-19.

Если говорить о районах города, то в лидерах находится Автозаводский. Сегодня тут зарегистрировано 2 343 инфицированных коронавирусом, что на 17 человек больше, чем днем ранее.

Далее следуют Ленинский (1 635 заболевших, рост за сутки на 13 человек), Канавинский (1 539, на 21 больше), Сормовский (1 078, за сутки 6 заболевших) и Советский (1039, на 10 заболевших больше) районы.

Это районы, где зарегистрировано больше 1 тысячи COVID- инфицированных жителей.

Далее следуют Московский (995, 26 заболевших), Нижегородский (857, рост на шесть случаев) и Приокский (532, на два больше) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 692, рост за сутки на 85 случаев), Павловский район (1 165 человек, 19 заболевших), Борский (789 заболевших, 29 новых случаев), Кстовский (584, три новых случая), Богородский (576, 17 заболевших), Семеновский (482, 7 новых случаев), Кулебакский (443 человека, четверо заболевших) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в 20 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Напомним, что по данным на 15 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 763 человек, причем 229 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".