Вернувшимся из-за рубежа нижегородцам теперь можно не уходить на самоизоляцию Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым теперь вернувшимся из-за рубежа жителям региона не нужно уходить на обязательную двухнедельную самоизоляцию, которая раньше была необходима из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как пояснил губернатор, данные изменения вступают в силу 15 июля.

Речь пока идет о нижегородцах, вернувшихся из-за рубежа воздушным транспортом. После прибытия им необходимо в течение трех календарных дней пройти обследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Обязательную изоляцию нужно проходить тем, у кого есть признаки плохого самочувствия или положительный результат исследования на коронавирус. Изоляция должна продолжаться до выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования.

"Открытие регулярного авиасообщения требует изменений нормативных актов, которые определяют порядок прибытия на территорию страны и нашего региона в частности. До этого момента все прибывающие должны были проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Сейчас это не коснется тех, кто прибывает в Россию на регулярных рейсах. Это очень важная часть возвращения к нормальной жизни. Становится возможным продолжение ряда проектов, реализация которых оказалась поставленной на паузу из-за пандемии", - прокомментировал Глеб Никитин.

Новые требования появились и для работодателей: они должны проинформировать работников, выезжающих из России, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР.

"Мне хотелось бы попросить граждан и работодателей максимально ответственно отнестись к новым правилам. Их нарушение может привести к неприятным последствиям. Ответственность за это очень серьезная", - добавил губернатор.

Напомним, что обязательную изоляцию для приезжих из России отменили в Нижегородской области 11 июня. С этого дня тем, кто въезжает в регион, больше не требуется оформлять цифровые подтверждения (QR-коды). Двухнедельный карантин оставался обязательным только для тех, кто прибывал из-за рубежа.

В России двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа отменили 13 июля. При пересечении российской границы приезжие должны предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией на русском или английском языке. Причем срок результатов анализа не должен превышать трех дней до момента прибытия.