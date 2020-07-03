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Общество

Двухнедельный карантин для приезжих из-за границы отменили в России

14 июля 2020 11:54  [100] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двухнедельный карантин для приезжих из-за границы отменили в России. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

При пересечении российской границы приезжие должны предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией на русском или английском языке. Причем срок результатов анализа должен превышать трех дней до момента прибытия.

Если таковая отсутствует, люди могут платно пройти необходимое исследование здесь также в течение трех дней, но при условии изоляции. В случае выявления коронавируса, прибывший в Россию обязан находиться на карантине до момента выздоровления.

Напомним, что Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России 27 марта. "С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы", - говорилось в постановлении.

Нижегородский аэропорт "Стригино" принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта 2020 года.

Напомним также, что Россия открыла границы для выезда за рубеж в определенных жизненных ситуациях 8 июня.

Обязательная изоляция для приезжих из других регионов России в Нижегородскую область отменилась 11 июня.

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