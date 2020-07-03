KinoBar.me назвал наиболее ожидаемые фильмы 2020 года

Всем известны реалии 2020 года. Мало фильмов вышло на рынок в нынешнем году из-за коронавируса. Но, все-таки, некоторые появятся на экранах к счастью многих. Так, KinoBar.me специализированный сайт предлагает ознакомиться с тем, какие новинки кинолент стоит ожидать в нынешнем году и что вообще будет актуальным в нынешнее время.

ТОП-5 самых ожидаемых фильмов по версии KinoBar.me

Среди них, можно выделить следующие:

1. "Артур и Мерлин: Рыцари Камелота" (Великобритания), жанр — боевик, приключения, история.

Окажет ли поддержку Мерлин Королю Артуру, которому придется снова вступить в сражение. Ему нужно вернуть себе корону и трон. И станет ли монарх нарушать правила игры, спасая честь своей королевы? Он возвращается в родной Камелот...

2. "Бессмертная гвардия" (США), жанр — боевик, фэнтези

Борьба Света и Тьмы происходит всегда и везде. В современном мире приходится маскироваться особенно тщательно. Чтобы освободить заложников, отважная Энди попадает в засаду. Пока силы зла делят добычу, бессмертных становится больше...

3. "Грейхаунд" (США, Китай, Канада), жанр — боевик, биография, военный, история

Вторая Мировая война, 1942 год, Атлантика. Морской конвой под охраной ВВС США направляется в порт Великобритании. Суда подвергаются неожадинной атаке немецких подлодок, и вся ответственность по обороне целиком ложится на капитана эсминца "Грейхаунд"...

4. "Мой создатель" (Великобритания, Венгрия, США), жанр — фантастика

Торжество искусственного интеллекта на рубеже 2045-2046 годов привело ученых к поиску эликсира вечной жизни. Но, столь дорогое удовольствие доступно далеко не всем. Влиятельные и богатые хотят жить вечно, чтобы безраздельно править миром. Они ограничивают круг посвященных... Какова истинная цель молодого специалиста, штурмующего науку? Почему он безропотно соглашается на все условия и готов работать над созданием эликсира день и ночь?

5. "Бекки" (США), жанр — драма, боевик, триллер

Захватывающее сражение хрупкой 13-летней девочки Бекки с бандой сбежавших из тюрьмы нацистов, которые успели захватить в заложники новую семью ребенка. Им нужен ключ, который был спрятан в подвале этого дома и ради его получения они готовы на все...

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