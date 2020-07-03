Аукционы на реставрацию объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде пройдут в июле Общество

Фото: из сообщества "СпасГрад" соцсети Facebook (ул.Студеная 49/6)

Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области проведет в июле аукционы на реставрацию объектов культурного наследия в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2020-2021 годах за счет федеральной субсидии будут проведены работы по ремонту и реставрации фасадов и кровель 12 объектов культурного наследия, относящихся к областной собственности и находящихся в границах проекта редевелопмента ул.Ильинской. Это дома №№18, 20, 42а, 51/1, 64, 69, 78, 79/20 по ул.Ильинской, № 62 по ул.Гоголя, №9 по ул.Малой Покровской, №№ 21/5, 23 по ул.Большой Покровской.

"Работа в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода предстоит масштабная. Нам удалось добиться федеральных средств для реставрации этих зданий. В отношении большей части объектов уже разработана научно-проектная документация", - рассказал Глеб Никитин.

На сегодняшний день объявлен аукцион на реставрацию фасада и кровли дома № 18 по ул.Ильинской. Начальная цена контракта составляет 24,4 млн рублей. Кроме того, объявлен сбор заявок на разработку проектно-сметной документации для реставрации дома № 21 по ул.Большая Печерская (начальная цена – 8,4 млн рублей).

"В ближайшее время мы объявим еще ряд аукционов на реставрацию и изготовление проектной документации по реставрации ОКН. Это в том числе ценные объекты, расположенные в квартале церкви Трех Святителей: Славянская 2 и 4, Студеная 45 и 49/6," - отметил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Григорий Меламед.

Напомним, дома в нижегородском квартале улиц Славянская-Студеная стали объектами культурного наследия в апреле этого года. Речь идет о доме причта церкви Трех Святителей (ул. Славянская, 1), жилых домах на Славянской, 2, 3а, 4а, 4а литера б и Студеной, 45а; а также главном доме усадьбы крестьянина А.Н. Седова на Студеной, 49/6.

Напомним также, что в июне 2020 года начались реставрационные работы на аварийных участках центрального фасада промышленного корпуса банка Рукавишниковых (фабрика "Маяк").