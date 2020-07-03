Кратковременные перерывы трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове 20 июля с 02:00 до 11:00, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Планируются перерывы вещания первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ), аналоговых телеканалов и ряда радиостанций. Также отключение трансляции ЦЭТВ планируется на радиотелевизионной станции «Саров».
Перерывы вещания связаны с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях Нижегородского филиала РТРС.
Дата и время остановок согласованы с вещателями. Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.
Подробный график перерывов вещания эфирных телерадиоканалов в Нижегородской области размещается на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии: 8 800 220-20 02.
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